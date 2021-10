SPIE : renforce son offre de services à l'industrie avec l'intégration de Valorel

Cergy, le 5 octobre 2021 - La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, renforce son expertise en matière d'équipements complets de chaudronnerie inoxydable et de tuyauterie industrielle, dans les process industriels liquides et pâteux, à travers l'acquisition de Valorel, acteur de référence basé dans la région Rhône-Alpes.

Des solutions clé en main pour le marché pharmaceutique et cosmétique

Créée en 1971 et basée à Chasse-sur-Rhône (38), dans la région Auvergne-Rhône Alpes, la société Valorel a généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Avec cette acquisition, la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire se renforce sur l'un de ses marchés stratégiques, en proposant aux clients pharmaceutiques et cosmétiques une offre clé en main process & utilités.

La société Valorel, avec son atelier de 1000 m² et ses 24 collaborateurs hautement qualifiés, présente une expertise spécifique en matière de tuyauterie et de chaudronnerie inox pour des utilités propres (boucles d'eaux par exemple) et des process liquides et pâteux (réacteurs, stockeurs, skid, cuves mobiles, etc.). Ses équipes interviennent dans des environnements ultra-propres et des secteurs à fortes contraintes techniques et réglementaires, développant ainsi des solutions nettoyables et stérilisables en place.

Depuis 1971, la société a développé une offre pluridisciplinaire intégrant l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un équipement, couvrant la conception, les études de réalisation, la fabrication et l'assemblage, le chantier sur site, les mises en service et les qualifications. Les équipes de Valorel accompagnent également les opérations de maintenance ou de retrofit des installations.

« Le savoir-faire de Valorel, appliqué au marché pharmaceutique et cosmétique, offre un véritable potentiel de développement sur un secteur en pleine croissance, soutenu par les plans de relance économique et la ré-internalisation de la R&D[1] », souligne Cécile Paturel, responsable commerciale pharmaceutique pour la division Industrie.

Une complémentarité des expertises

Les expertises de Valorel en équipement process & tuyauterie viennent ainsi compléter celles de la division Industrie de SPIE en automatisme et informatique industrielle. Cette synergie de compétences permet ainsi de proposer des solutions d'ensemblier sur des projets d'installation complète, en portant une responsabilité unique, répondant ainsi à la demande de nos clients.

« Intégrer les expertises de Valorel au sein de la division Industrie vient accroître notre expertise en tuyauterie et en chaudronnerie industrielles. Nous proposons ainsi des offres globales et à forte valeur ajoutée, en particulier pour le marché pharmaceutique, l'un de nos marchés stratégiques. Cette acquisition nous permet également de renforcer notre présence dans la région Rhône-Alpes », déclare Frédéric Toussaint, directeur général de la division Industrie de SPIE industrie et Tertiaire.

«Rejoindre la division Industrie de SPIE nous permet d'assurer la pérennité de notre offre. Ensemble, nous pourrons répondre aux besoins d'approche globale de nos clients, tout au long de leur cycle industriel, allant de la conception, de la réalisation et de la qualification jusqu'à la maintenance sur site », complète Jean-Paul Vaccalut, cédant de Valorel et fils du fondateur.

Le rachat de Valorel intervient trois ans après celle de Siétar & Vti, spécialisée dans la tuyauterie et la chaudronnerie industrielles pour les process liquides du secteur agroalimentaire.