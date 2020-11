SPIE: repli limité de la production et perspectives confirmées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie a fait état d'une production consolidée de 1,72 milliard d’euros au troisième trimestre 2020, en retrait de 3,1 % sur un an. Sur une base organique, la baisse s’est limitée à 1,8%, reflétant une reprise rapide suite à la chute d’activité brutale causée par les mesures de confinement au second trimestre. Au cours des neuf premiers mois de l’année, la production consolidée est ressortie à 4,74 milliards d’euros, en repli de 5,5 % par rapport à l'an dernier à la même époque (-6,4% en organique).En France, la production sur 9 mois a enregistré un repli de 11,2% à 1,7 milliard d'euros, alors qu'en Allemagne et en Europe Centrale, elle a augmenté de 4,5% à 1,71 milliard.L'EBITA du groupe s'est établi à 96,4 millions d'euros au troisième trimestre (-10,4% sur un an), et sa marge est ressortie à 5,6% (-0,5 point). Sur 9 mois, il est de 189,7 millions d'euros (-28,1%), pour une marge de 4% (-1,3 point).Enfin, Spie a confirmé ses perspectives pour la suite de l'exercice, en particulier une production au second semestre 2020 proche du niveau du second semestre 2019 sur une base organique, ainsi qu'une marge d'EBITA dont le retrait ne devrait excéder 50 points de base par rapport au niveau du second semestre 2019 (7%).