SPIE : signe un accord pour l'acquisition de Stangl Technik en Pologne et en République tchèque

Ratingen, le 15 juin 2022 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Stangl Technik auprès des sociétés de capital-investissement Avallon MBO Fund, basée en Pologne, et Genesis Capital, basée en République tchèque. Stangl Technik est un acteur de premier plan en Pologne et en République tchèque dans le domaine des services électro-mécaniques dédiés aux bâtiments.

Avec l'acquisition de Stangl Technik (" Stangl "), SPIE entre sur les marchés polonais et tchèque des services d'installation des technologies du bâtiment et renforce sa position de « pure-player » pour les services multi-techniques dans ces deux pays. Dans le Top 4 en Pologne et le Top 3 en République tchèque, Stangl est un acteur de premier plan sur ces marchés et dispose d'une clientèle diversifiée et pérenne. La gamme de services électromécaniques proposés par Stangl couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception, l'installation jusqu'à la maintenance.

Présente en Pologne et en République tchèque, Stangl emploie environ 380 collaborateurs hautement qualifiés. Stangl a réalisé un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros en 2021.

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa : « Avec Stangl, nous intégrons un acteur de premier plan pour les services d'installation dans la technologie mécanique et électrique du bâtiment. Ce rapprochement va nous permettre d'élargir notre portefeuille de services et de renforcer notre position dans les services multi-techniques en Pologne et en République tchèque. Nous nous réjouissons de préparer l'avenir en collaboration avec la direction actuelle et les 380 collaborateurs hautement qualifiés de Stangl ! ».

Martin Horák, directeur général de Stangl, a commenté : « Grâce à notre excellente expertise, nous avons établi une position de leader sur les marchés polonais et tchèque des technologies du bâtiment. Nous nous réjouissons de rejoindre SPIE et des possibilités de développer davantage nos activités en Pologne et en République tchèque. Nous sommes convaincus d'apporter une forte contribution ».

Prévue pour juillet 2022, la clôture de la transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.