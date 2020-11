SPIE : va réaliser un data center pour Interxion

SPIE et Interxion annoncent la poursuite de leur 'coopération fructueuse' avec la mise en oeuvre d'un nouveau data center baptisé 'FRA16' à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).



SPIEsera responsable de la planification et de la mise enoeuvre du nouveaudata center, des prestationsqui incluent la planification et l'exécution de tous les travaux de finition techniqueet desinterfaces infrastructurelles.



Ce16edata centerva par ailleurs permettre à Interxionde créer un espace supplémentaire axé sur la croissance numérique.



Les travaux débuteront en octobre 2021. 'Le poste de transformation intégré seraquant à luiachevé d'ici avril 2022',annonce PaulaGuesnet, responsable du service DataCompetenceCenter de SPIE.





