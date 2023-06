Cergy, le 22 juin 2023 - SPIE Industrie, filiale de SPIE France qui accompagne les industriels dans leurs enjeux de transition énergétique et de transformation numérique, a dévoilé lors du salon Seanergy, les 20 et 21 juin 2023 à Paris, sa nouvelle offre de services dédiée à la maintenance des parcs éoliens offshore. Elaborée avec ses partenaires Services Voltige et VALEMO, cette nouvelle gamme de services vient répondre à un besoin majeur: favoriser le développement du secteur des énergies renouvelables, alors que la France vise à installer 40 GW de capacité en énergie éolienne en mer d'ici 2050.

Après avoir participé activement au « Banc de Guérande », premier parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire, SPIE Industrie et ses partenaires ont choisi le salon Seanergy 2023 pour présenter une offre de maintenance offshore 100% française, expérimentée, locale et durable.

Les équipes du département Énergies Marines de SPIE Industrie, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, ont exposé leurs différentes solutions à destination de cette filière, couvrant ainsi l'ensemble du cycle de vie des projets : études, installation, exploitation et maintenance des parcs éoliens offshores. Depuis plusieurs années, SPIE a développé une riche expertise technique et d'ingénierie dans les domaines de l'éolien et des énergies marines. Une expérience qui permet aujourd'hui à l'entreprise de proposer une offre de services complète : ingénierie électrique, développement des bancs d'essais, monitoring 4.0, solutions de préservation de l'environnement, intégration électrique et mécanique (notamment dans le domaine de la Haute Tension), mise en service et maintenance.

Une nouvelle offre de maintenance des parcs éoliens en mer, pour une filière 100 % française

Portée par la dynamique d'un marché en pleine croissance, SPIE Industrie a décidé de renforcer leur offre de maintenance des parcs éoliens en mer en s'associant à Services Voltige et VALEMO. Le développement de cette offre commune permet d'allier les savoir-faire complémentaires des 3 entreprises : les services multi-techniques (électricité et mécanique) et la maintenance industrielle pour SPIE Industrie, l'expertise de Services Voltige pour les interventions en hauteur ou difficiles d'accès, particulièrement présentes dans ce type d'environnement, et la spécialisation de VALEMO dans la conduite, le suivi d'exploitation et la maintenance des installations d'énergies renouvelables. Fortes de leur expérience et de leur travail en commun, notamment sur le parc éolien de Saint-Nazaire (44), les 3 entreprises ont conjointement élaboré cette offre de maintenance afin de répondre aux besoins liés aux différents ouvrages installés en mer : les éoliennes, leurs fondations et les sous-stations électriques en mer.

« Le lancement de cette offre permet à SPIE Industrie de renforcer son positionnement sur un marché émergent mais surtout de proposer aux développeurs de parc éolien une offre de service locale, pertinente et durable. Dans un contexte où la souveraineté énergétique est un enjeu majeur en France, cette collaboration entre nos 3 entreprises apporte une réponse aux besoins des parcs éoliens offshore et soutient une filière d'énergie renouvelable 100 % française » indique Xavier de Noblens, chef de département chez SPIE Industrie.