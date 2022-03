Spie a dépassé l'an dernier son niveau de rentabilité de 2019 et compte faire mieux en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé vendredi tabler sur une poursuite cette année de la progression de son taux de rentabilité, qui a dépassé l'an dernier son niveau de 2019, juste avant le déclenchement de la crise sanitaire.

En plus d'anticiper une croissance organique de sa production -l'équivalent de son chiffre d'affaires- d'au moins 3%, Spie prévoit pour cette année une poursuite de l'augmentation de sa marge opérationnelle, appelée Ebita.

Les dirigeants de Spie ont formulé ces prévisions alors que ses résultats se sont nettement améliorés l'an passé. En 2021, l'Ebita du groupe a bondi de 25,7%, à 426,7 millions d'euros. A ce niveau, il a représenté 6,1% de la production à fin 2021, contre un taux de 5,1% enregistré un an plus tôt et une marge de 6% réalisée en 2019.

Le redressement de la rentabilité au cours de l'exercice écoulé a été principalement porté "par une forte amélioration dans le segment North-Western Europe, dont les mesures de performance et les réorganisations lancées deux ans plus tôt portent leurs fruits", a expliqué Spie dans un communiqué. "Les marges d'Ebita des segments France et Germany & Central Europe se sont redressées, s'approchant de leurs niveaux de 2019; elles devraient avoir pleinement retrouvé ces niveaux en 2022", a ajouté le groupe.

En 2021, la production du groupe s'est élevée à 6,97 milliards d'euros, en progression de 4,9% par rapport à 2020, dont une croissance organique de 3,2%, "dans un contexte de hausse de la demande", a commenté Spie.

En amélioration, ces résultats sont conformes aux prévisions des dirigeants. Spie tablait sur une marge d'Ebita de 6,1% en 2021. Toujours pour l'exercice écoulé, le groupe prévoyait une production égale ou supérieure à celle de 2019, soit plus de 6,93 milliards d'euros. Les analystes attendaient toutefois de meilleures performances. Pour 2021, le consensus établi par FactSet faisait état de prévisions moyennes de 7,04 milliards d'euros pour la production de Spie et de 428 millions d'euros pour son Ebita.

La dette nette du groupe a diminué de 5,6% l'an passé, à 874,4 millions d'euros, permettant au levier d'endettement -soit la dette nette rapportée à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda)- de passer de 2,4 à 1,8 entre fin 2020 et fin 2021. Spie prévoit de stabiliser ce ratio cette année.

Fort d'un bilan renforcé, Spie proposera, lors de l'assemblée générale du 11 mai prochain, le versement d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 36,4% sur un an.

Spie compte également s'appuyer sur la solidité de son bilan pour poursuivre sa stratégie de croissance externe et réaliser cette année des acquisitions ciblées en vue d'ajouter environ 250 millions d'euros à sa production.

