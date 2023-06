Spie : accompagne Fertilife pour son usine de sulfate

Spie fait savoir que Fertilife Benelux BV, filiale du groupe international Agrofertrans, a achevé la réalisation d'une usine de production de sulfate d'ammonium granulé à Terneuzen.



À la recherche d'un partenaire local compétent sur les aspects structurels et d'installations, Fertilife s'est notamment appuyé sur l'expertise de Spie Nederland, filiale néerlandaise de Spie.



'Ce qui a d'abord commencé comme une simple collaboration pour des services de conseil a évolué en un partenariat plus large, englobant diverses disciplines d'ingénierie', indique Spie, qui annonce que 'les équipes de SPIE Nederland ont joué un rôle clé dans la réalisation de cette usine'.



Au-delà de l'aménagement du site, le contrat comprenait également la mise en place des structures métalliques entourant les installations de traitement et production et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.



Spie a aussi été chargée de gérer les questions de conformité liées aux réglementations environnementales et à la loi sur les conditions de travail.



