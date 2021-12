Spie : acquiert le polonais NexoTech

Sprie a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de NexoTech, un fournisseur de services de maintenance et d'installation de réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique (FttX), ainsi que de services pour le déploiement du FttX en Pologne. Avec cette acquisition, le spécialiste des services multi-techniques entre sur le marché polonais des infrastructures de télécommunication et renforce sa position de " pure-player " pour les services multi-techniques dans ce pays.



En tant que fournisseur de premier plan pour les réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique, NexoTech bénéficie de la forte croissance du déploiement du FttX en Pologne. L'entreprise a une forte présence dans l'ouest et le sud de la Pologne et a son siège à Lubon, à côté de Poznan. Elle emploie environ 950 collaborateurs hautement qualifiés et a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2020.