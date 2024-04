Spie : acquisition d'ICG Group finalisée en Allemagne

Le 19 avril 2024 à 08:06 Partager

Spie annonce la finalisation de l'acquisition d'environ 92% d'ICG Group en Allemagne, grâce à laquelle il pourra pénétrer le marché des infrastructures de télécommunications 5G mobile et renforcer son positionnement sur le marché de la fibre.



Le groupe de services multi-techniques y voit 'un choix stratégique puisque l'Allemagne débute à peine le déploiement de la fibre à travers le pays et est l'un des pays européens les plus en retard dans ce domaine'.



Employant environ 720 employés hautement qualifiés, ICG Group a généré un chiffre d'affaires d'environ 230 millions d'euros en 2023 avec des niveaux de marge au-delà de 10%, en adéquation avec les marges observées dans le secteur.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.