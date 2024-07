Spie : acquisition d'Otto Life Science Engineering

Le 17 juillet 2024 à 08:59

Spie fait part de la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'environ 87% d'Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne, opération renforçant la présence du groupe de services multitechniques sur les secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie.



Opérant depuis six agences en Allemagne, Otto LSE est spécialisé dans les services et projets de type EPC (engineering, procurement & construction) dédiés aux sites de production et aux laboratoires de ces secteurs.



Avec environ 140 employés hautement qualifiés, cette société a généré un chiffre d'affaires proche de 75 millions d'euros en 2023, offrant un niveau de rentabilité 'très élevé et récurrent' (marge d'EBITA supérieure à 20%).



Spie prévoit de finaliser la transaction au troisième trimestre 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles. L'accord prévoit des mécanismes d'options d'achat et de vente sur les 13% restants au capital, détenus par l'équipe actuelle de direction.



