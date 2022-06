Spie : acquisition de Stangl en Pologne et République tchèque

Spie entre sur les marchés polonais et tchèque des services d'installation des technologies du bâtiment avec l'acquisition de Stangl.



Stangl est un acteur de premier plan sur ces marchés. La société est dans le Top 4 en Pologne et le Top 3 en République tchèque.



La gamme de services électromécaniques proposés par Stangl couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception, l'installation jusqu'à la maintenance.



Présente en Pologne et en République tchèque, Stangl a réalisé un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros en 2021.



Markus Holzke, directeur général de Spie Deutschland & Zentraleuropa : ' Avec Stangl, nous intégrons un acteur de premier plan pour les services d'installation dans la technologie mécanique et électrique du bâtiment. Ce rapprochement va nous permettre d'élargir notre portefeuille de services et de renforcer notre position dans les services multi-techniques en Pologne et en République tchèque. '



