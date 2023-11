Spie : acquisition de l'activité Grid Solutions

Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de l'activité Grid Solutions du Groupe Strukton aux Pays-Bas.



L'activité Grid Solutions consiste à fournir des services d'installation, d'extension et de rénovation de sous-stations à haute tension et des infrastructures à moyenne tension, ainsi que des activités de services et de maintenance qui incluent des inspections, de la maintenance et une assistance 24/7.



l'activité Grid Solutions se déploie principalement sur le marché néerlandais et est basée à Hengelo (dans l'est des Pays-Bas) ; elle a généré près de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 avec une bonne rentabilité.

Avec cette acquisition, SPIE continue de consolider ses positions sur le marché de l'énergie en plein essor aux Pays-Bas.



