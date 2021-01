Spie : adopte eLamp, une solution de gestion des RH

Spie ICS, filiale de services numériques du groupe Spie, adopte eLamp, une solution de gestion des compétences enrichie par des algorithmes d'intelligence artificielle.



eLamp permet à la filiale de disposer d'une vision à 360° de l'ensemble des compétences des collaborateurs et de leur répartition sur un périmètre donné (individuel, par équipe, par département ou au niveau national) et de prévoir la mise à jour des expertises et certifications utiles à ses experts



' Dans un contexte de guerre des talents, eLamp est un outil hybride précieux qui mêle intelligence artificielle et collective. Mobiliser les collaborateurs dans leur parcours et l'acquisition de compétences est essentiel pour une entreprise de services numériques ', assure Ersun Arpa, responsable du développement des ressources humaines au sein de Spie ICS.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.