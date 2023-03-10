Spie affiche un EBITDA 2022 en hausse à 511,2 Mln d'euros

10 mars (Reuters) - Spie SA:
* FORTE PROGRESSION DE L'EBITA EN 2022 À 511,2 M, EN HAUSSE
DE
19,8% PAR RAPPORT À 2021
* PRODUCTION EN 2022 À 8.092,1 M, EN HAUSSE DE 16,1% PAR
RAPPORT
À 2021
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN 2022 À 301,2 M, EN HAUSSE DE 23,9%
PAR
RAPPORT À 2021
* RÉSULTAT NET PART DU GROUP EN 2022 151,5 M, BAISSE DE
10,4% PAR
RAPPORT À 2021
* PERSPECTIVES 2023 - POURSUITE DE LAMÉLIORATION DE LA
MARGE
DEBITA
* PERSPECTIVES 2023 - CROISSANCE ORGANIQUE :
MID-SINGLE-DIGIT
* PERSPECTIVES 2023 - CONCERNANT LE DIVIDENDE, LE TAUX DE
DISTRIBUTION PROPOSÉ RESTERA AUTOUR DE 40 % DU RÉSULTAT NET
AJUSTÉ PART DU GROUPE.
* PERSPECTIVES 2023 - PRIORITÉ ÉLEVÉE DONNÉE AUX
ACQUISITIONS
BOLT-ON, QUI RESTENT AU CUR DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SPIE
* FREE CASH FLOW EN 2022, HORS IMPACT DE LA NORME IFRS16,
S'EST
ÉLEVÉ À 314,7 MILLION D'EUROS
* UN DIVIDENDE DE 0,73 EURO PAR ACTION SERA PROPOSÉ À
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE 10 MAI 2023
* LA DETTE NETTE S'EST ÉTABLI À 920,1 MILLION D'EUROS AU 31
DÉCEMBRE 2022
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(Gdansk Newsroom)