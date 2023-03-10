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Spie affiche un EBITDA 2022 en hausse à 511,2 Mln d'euros

10/03/2023 | 07:04
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10 mars (Reuters) - Spie SA:

* FORTE PROGRESSION DE L'EBITA EN 2022 À 511,2 M, EN HAUSSE DE 19,8% PAR RAPPORT À 2021

* PRODUCTION EN 2022 À 8.092,1 M, EN HAUSSE DE 16,1% PAR RAPPORT À 2021

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN 2022 À 301,2 M, EN HAUSSE DE 23,9% PAR RAPPORT À 2021

* RÉSULTAT NET PART DU GROUP EN 2022 151,5 M, BAISSE DE 10,4% PAR RAPPORT À 2021

* PERSPECTIVES 2023 - POURSUITE DE LAMÉLIORATION DE LA MARGE DEBITA

* PERSPECTIVES 2023 - CROISSANCE ORGANIQUE : MID-SINGLE-DIGIT

* PERSPECTIVES 2023 - CONCERNANT LE DIVIDENDE, LE TAUX DE DISTRIBUTION PROPOSÉ RESTERA AUTOUR DE 40 % DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE.

* PERSPECTIVES 2023 - PRIORITÉ ÉLEVÉE DONNÉE AUX ACQUISITIONS BOLT-ON, QUI RESTENT AU CUR DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SPIE

* FREE CASH FLOW EN 2022, HORS IMPACT DE LA NORME IFRS16, S'EST ÉLEVÉ À 314,7 MILLION D'EUROS

* UN DIVIDENDE DE 0,73 EURO PAR ACTION SERA PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE 10 MAI 2023

* LA DETTE NETTE S'EST ÉTABLI À 920,1 MILLION D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Données financières
CA 2022 7 992 M 8 454 M -
Résultat net 2022 184 M 195 M -
Dette nette 2022 1 261 M 1 334 M -
PER 2022 23,4x
Rendement 2022 2,88%
Capitalisation 4 317 M 4 567 M -
VE / CA 2022 0,70x
VE / CA 2023 0,65x
Nbr Employés 45 803
Flottant 86,7%
Graphique SPIE SA
Durée : Période :
SPIE SA : Graphique analyse technique SPIE SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SPIE SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 11
Dernier Cours de Clôture 26,50 €
Objectif de cours Moyen 30,18 €
Ecart / Objectif Moyen 13,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Gauthier Louette Chairman & Chief Executive Officer
Jérôme Vanhove Director-Administrative & Finance
Regine Stachelhaus Independent Director
Bertrand Finet Independent Director
Sandrine Téran Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SPIE SA8.78%4 567
VINCI16.35%64 734
LARSEN & TOUBRO LIMITED5.13%37 219
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED9.02%36 244
QUANTA SERVICES, INC.12.67%23 390
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED19.06%22 457