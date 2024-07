Spie : atteindra son objectif de marge d'Ebita 2025 avec un an d'avance

Le résultat net ajusté de Spie a augmenté de 28,9% à 157,6 millions d’euros au premier semestre. L'Ebita a bondi de 20,7% à 265,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge d'Ebita de 5,6 % de la production, en progression de 30 points de base. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications explique cette amélioration par notamment un pricing power renforcé, une sélectivité accrue dans un contexte de forte demande pour nos services et solutions et l'effet relutif des acquisitions ciblées récentes



La production s'est élevée à 4,7 milliards d'euros, en hausse de 14,4%, dont 8,3% de contribution des acquisitions ciblée et 5,8% de croissance organique.



Cette année, Spie anticipe toujours la poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023.



La société cible désormais une marge d'Ebita représentant au moins 7% de la production, soit une progression minimum de 30 points de base par rapport à 2023. Auparavant, Spie anticipait la " poursuite de la progression de la marge d'Ebita ".



L'objectif de marge d'Ebita du groupe en 2025 devrait désormais être atteint avec un an d'avance. Le groupe prévoit d'organiser une journée investisseurs d'ici à mi-2025.



Le taux de distribution du dividende est maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté part du groupe.