Spie : bien orienté avec des propos d'analyste

02/09/2020 | 13:12

Spie grimpe de plus de 4% avec le soutien d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' sur le titre du groupe de services multi-techniques, avec un objectif de cours porté de 17,7 à 19,5 euros, dans le sillage d'une estimation de BPA pour 2020 rehaussée de près de 10%.



Il pointe comme atouts de Spie 'une bonne diversification géographique qui lui permet de relativement bien résister à la crise Covid, et une excellente maitrise de son BFR permettant de conserver une solide génération de FCF et ainsi un désendettement régulier'.



Le bureau d'études souligne aussi 'un potentiel d'acquisition important, ainsi que des relais de croissance à moyen terme et notamment les différents plans de relance annoncés par les différentes institutions européenne sous conditions écologiques'.



