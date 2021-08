Spie : bientôt un nouveau siège pour la filiale allemande

SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, rejoint la communauté EUREF et prévoit de s'installer en 2024 sur son campus, actuellement en construction. Le futur campus est annoncé comme 'le plus grand campus climatiquement neutre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie', ce qui soutiendra les objectifs de croissance et de durabilité de Spie.



À l'ouverture du campus en 2024, SPIE assumera la responsabilité de la gestion technique des installations sur une superficie de 36 000 mètres carrés. Lorsque la deuxième phase de construction sera terminée en 2025, cette zone sera agrandie de 27 000 mètres carrés supplémentaires.



Le campus EUREF de Düsseldorf est un complexe de construction conçu selon les normes techniques les plus élevées, et doté d'un concept énergétique innovant. Grâce à une centrale de haute technologie et à l'utilisation d'énergies renouvelables, le campus bénéficiera d'un approvisionnement énergétique totalement neutre en carbone.



