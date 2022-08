Spie : choisi pour une ligne haute tension en Allemagne

Spie a annoncé jeudi avoir remporté auprès de l'opérateur de réseau de transport d'électricité TenneT deux nouveaux lots portant sur l'installation d'une nouvelle ligne électrique aérienne haute tension en Allemagne.



Le groupe d'ingénierie français a été chargé de mettre en oeuvre près de 14 kilomètres supplémentaires de lignes aériennes haute tension devant relier les noeuds de réseau électrique de Wahle, en Basse-Saxe, et de Mecklar, dans la Hesse du Nord.



Le projet comprend la planification et l'installation, dans la région Göttingen, de 37 pylônes de 380 kV pour la ligne électrique aérienne haute tension et de 21 pylônes de 110 kV pour alimenter les lignes ferroviaires électrifiées.



Cette jonction doit permettre d'accroître la capacité de transmission de l'énergie éolienne sur l'axe nord-sud et d'assurer la sécurité de l'alimentation ainsi que la stabilité du réseau pour les régions traversées.



Le prestataire de services multi-techniques avait déjà déjà mis en oeuvre cinq sections de cette ligne.



Les travaux, qui ont commencé en mars, devraient s'achever durant l'été 2024.



