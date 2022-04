Spie continue de viser une marge supérieure à 6,1% en 2022 et l'attend à 6,7% en 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a confirmé vendredi tabler sur une progression de ses principaux indicateurs financiers cette année, après une amélioration de son taux de croissance au premier trimestre, par rapport à 2021.

"Spie a affiché un très bon début d'année, preuve du dynamisme de nos marchés" et "nos perspectives pour 2022 restent inchangées", a déclaré le PDG du groupe, Gauthier Louette, cité dans un communiqué.

Spie prévoit toujours pour 2022 une croissance organique de sa production, l'équivalent de son chiffre d'affaires, d'au moins 3%, après une hausse de 3,2% en 2021, et une poursuite de la progression de sa marge opérationnelle, appelée Ebita, qui s'est établie à 6,1% l'an passé. L'entreprise compte également s'appuyer sur la solidité de son bilan pour poursuivre sa stratégie de croissance externe et réaliser cette année des acquisitions ciblées en vue d'ajouter environ 250 millions d'euros à sa production.

Spie a confirmé ces perspectives après avoir enregistré de robustes performances au premier trimestre de cette année. Sur la période, la production consolidée du groupe a atteint 1,79 milliard d'euros, soit une hausse de 11,2% en données publiées et de 3,3% en données organiques.

L'Ebita, une mesure de résultat opérationnel retraité, s'est établi à 70,4 millions d'euros, en amélioration de 17,7% par rapport au premier trimestre de 2021, faisant ressortir une marge d'Ebita de 3,9%, contre 3,7% un an plus tôt.

Avant l'ouverture de sa journée investisseurs, prévue ce vendredi à 10h, Spie a, par ailleurs, dévoilé ses perspectives pour les trois prochaines années. L'entreprise prévoit notamment une croissance organique moyenne de son chiffre d'affaires d'au moins 4% par an entre 2023 et 2025, au taux d'inflation historique, et une progression de sa marge d'Ebita, qui devrait atteindre 6,7% en 2025.

