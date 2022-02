Spie : contrat avec l'hôpital de la Charité à Berlin

Spie annonce la signature d'un contrat avec l'hôpital universitaire de la Charité, à Berlin, en vue de rénover et de moderniser les installations électriques de quatre services du campus Benjamin Franklin, sans interrompre les activités de l'hôpital.



Concrètement, les équipes de la division opérationnelle CityNetworks & Grids de SPIE Deutschland & Zentraleuropa vont moderniser les systèmes d'éclairage des quatre services, représentant près de 180 lits au total.



L'équipe d'experts de Spie va fournir et installer un système haute tension, un tableau électrique général basse tension, 16 tableaux électriques secondaires, environ 70 kilomètres de câbles, ainsi que les systèmes de support des câbles.



Les travaux devraient être achevés mi-2022.



