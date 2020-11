Spie : contrat d'inspection de lignes électriques

Spie annonce avoir été mandaté par l'opérateur de réseau de transport 50Hertz pour l'inspection de son réseau de lignes électriques aériennes au moyen de vols d'inspection utilisant des dispositifs multi-capteurs, à travers un contrat-cadre pluriannuel.



Depuis juillet 2020, le groupe a examiné par hélicoptère 1.465 kilomètres de lignes électriques pour 50Hertz, en recueillant des données importantes pour réduire le risque de défaillance des lignes et réduire les coûts.



Le contrat-cadre conclu entre 50Hertz et Spie s'étend sur trois ans ; il prévoit l'exécution de vols et des inspections sur l'ensemble du réseau de lignes électriques aériennes de 50Hertz en Allemagne (5.000 kilomètres).



