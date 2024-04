Spie : contrat de communications dans les tunnels belges

Spie a annoncé mardi avoir été choisi en vue de moderniser les systèmes de communication au sein des tunnels belges flamands en y intégrant la nouvelle technologie de radio numérique DAB+.



Le groupe d'ingénierie indique qu'il va prolonger sa collaboration avec Jacops, un spécialiste des techniques d'infrastructure, afin d'optimiser la communication dans l'ensemble des tunnels de Flandre.



Outre l'optimisation du son et de la portée de la fréquence radio, le déploiement doit apporter une série d'avantages, notamment en ce qui concerne les communications de messages d'urgence en cas d'accident ou de travaux.



La police, les pompiers et les services d'urgence peuvent désormais communiquer plus efficacement grâce à un opérateur afin d'assurer le bon déroulement des opérations sur le terrain.



De plus en plus populaire en Europe, la technologie DAB+ est compatible avec la radio FM et peut atteindre la plupart des véhicules en circulation.



