Spie : contrat de cybersécurité avec la région Grand Est

Spie a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de trois ans portant sur la réalisation d'un dispositif de cybersécurité destiné à la région Grand Est.



Dans un contexte marqué par la montée des cyberattaques, le groupe d'ingénierie a été chargé d'apporter des services fiables et un environnement de données sécurisé aux collaborateurs internes de l'administration, mais aussi aux administrés, comme les parents d'élèves des 352 lycées que compte la région.



La première étape du dispositif va consister à réaliser un audit sur des aspects techniques et de gouvernance pour appréhender les enjeux de cybersécurité puis de mener des tests d'intrusion sur les systèmes d'information.



L'objectif est d'aboutir à des préconisations ainsi qu'à la proposition d'un plan à trois ans de sécurisation des systèmes d'information



Ce contrat o été octroyé dans le cadre du plan 'France Relance'.



