Spie : contrat de maintenance avec Shell à Bangkok

Le groupe de services multi-techniques Spie annonce que Shell vient de confier à sa filiale Spie Oil & Gas Services, un nouveau contrat pour la maintenance corrective de son usine d'huile lubrifiante de Bangkok.



Cette attribution fait suite au renouvellement par Shell de son contrat de maintenance préventive avec Spie pour la même usine en juin dernier, et vient ainsi 'confirmer le savoir-faire de Spie Oil & Gas Services dans l'offre de services intermédiaires'.



Le contrat de maintenance corrective de cinq ans, effectif depuis juillet, inclut l'entretien et la réparation de tous les outils mécaniques et électriques de l'usine : réservoirs, pompes, convoyeurs, soupapes, systèmes de sécurité et imprimantes industrielles.



