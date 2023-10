Spie : contrat de maintenance pluriannuelle avec Amsterdam

Spie a annoncé lundi avoir été choisi pour assurer la maintenance des infrastructures électriques et mécaniques de 27 bâtiments appartenant à la ville d'Amsterdam.



Le groupe d'ingénierie technique précise avoir remporté deux des trois lots de l'appel d'offres lancé par la ville pour la maintenance des bâtiments municipaux pour les neuf prochaines années.



Le premier lot couvre 11 bâtiments, y compris des monuments tels que la résidence officielle du maire et les archives de la ville, tandis que le second porte sur 16 bâtiments, dont plusieurs bureaux de quartiers.



Spie indique que la municipalité d'Amsterdam a opté pour un partenariat de conseil et de gestion à long terme.



