Spie : contrat pour le tunnel de Meir au Royaume Uni

Spie indique que sa filiale au Royaume Uni vient de remporter un nouveau contrat auprès de Kier Highways pour remplacer le revêtement, le collecteur et les bouches d'incendie, ainsi que le système d'interruption radio pour annonces d'urgence du tunnel de Meir sur l'A50.



Elle assurera la gestion, la conception et la passation des marchés d'approvisionnement, l'installation, les essais et la mise en service de tous les services de revêtement, d'infrastructure, de mécanique, d'électricité et de communication du tunnel.



