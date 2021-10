Spie : contrat prolongé avec Siemens Energy en Allemagne

Le groupe de services dans l'énergie et les communications Spie a annoncé mercredi la prolongation en Allemagne d'un contrat de gestion des installations techniques conclu avec Siemens Energy.



Le prestataire de services multi-techniques continuera d'être en charge, au cours des trois prochaines années, des 385.000 mètres carrés de bureaux et

d'espaces de production occupés par le groupe énergétique allemand.



Les équipes de Spie sont aujourd'hui responsables de la gestion des installations techniques des bâtiments, ce qui englobe la gestion opérationnelle, la gestion immobilière, la maintenance, le suivi des garanties, la gestion de l'énergie et le contrôle de la gestion des infrastructures.



Spie a également prévu d'accompagnera la société dans sa transition énergétique grâce à des solutions durables et numériques.



