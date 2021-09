Spie : contrat sur un bâtiment d'IFREMER, à Nantes

Spie annonce que deux de ses filiales ont été choisies par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), acteur majeur de la lutte pour la préservation des océans, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de modernisation de son parc immobilier.



Les deux filiales (la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire et SPIE Facilities) vont associer leurs savoir-faire pour accompagner IFREMER dans la réalisation de son bâtiment de recherche dédié majoritairement aux microalgues ' BATIMER ', basé à Nantes (44).



Majoritairement dédiée aux recherches sur les microalgues, cette structure installée à Nantes et dont l'achèvement est prévu pour 2022 s'étendra sur 3 700 m2.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.