Spie : développement d'un parc d'éoliennes flottantes

Spie fait savoir que sa filiale Spie Industrie participe activement au développement de parcs d'éoliennes flottantesen Occitanie en assurantla conception, la fabrication et l'installation du système électriquedu flotteurFEH(FloatingElectricalHub).



Ce système permet de raccorder lestroiséoliennes flottantes de la ferme piloteEolMedde Port-La-Nouvelleau réseau terrestre.



Ce projet,mis en oeuvreparl'énergéticienQair,fait partie des trois fermes pilotes en mer Méditerranée et permettra de produire près de 110 millions de kWh par an, soit la consommation électrique annuelled'une ville comme Narbonne(50 000 habitants), après sa mise en service au 3ème trimestre2025.



' Avec ce projet,Spie Industrie poursuit son engagement dans le développement d'une filière françaised'énergies renouvelables ',indique Xavier deNoblens, chef de département chez Spie Industrie.



