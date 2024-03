Spie : finalisation d'une acquisition en Allemagne

A la suite de l'annonce faite en novembre, Spie fait part de la finalisation de l'acquisition de ROBUR Industry Service Group GmbH, les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues et les conditions suspensives ayant été levées dans leur ensemble.



Avec cette acquisition, le groupe français de services multi-techniques établit une position stratégique sur le marché allemand des services à l'industrie, le plus important marché européen, sur lequel il était jusqu'alors peu présent.



Spie va ainsi développer et enrichir son portefeuille d'activités en Allemagne, pouvoir exploiter des opportunités de synergies commerciales et pénétrer le marché très prometteur de la maintenance dans l'énergie éolienne.



