Spie : fort rebond en 2021

Spie a enregistré un fort rebond en 2021, soit une production en ligne avec 2019 et une marge d'Ebita supérieure au niveau pré-Covid. La production a atteint 6,9709 milliards d'euros, en hausse de 4,9% par rapport à 2020 (+3,2 % en organique) et en ligne avec le niveau de 2019 (+0,1 %). L'Ebita est ressorti à 426,7 millions d'euros, en hausse de 25,7%. La marge d'Ebita a atteint 6,1%, en progression de 100 points de base par rapport à celle de 2020 et supérieure de 10 points de base à celle de 2019. Le résultat net ajusté a grimpé de 38% à 243,1 millions.



Le résultat net part du groupe s'est établi à 169,1 millions d'euros (+217,9 %).



Fort de ces résultats, le groupe va verser un dividende de 0,60 euro par action, en hausse de 36,4%.



Pour 2022, Spie table sur une croissance organique d'au moins 3%, en augmentation par rapport aux niveaux d'avant Covid (+2 %).