Spie impressionne sur sa gestion du cash et dévoile des objectifs rassurants

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Spie signe une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 vendredi, après que le spécialiste du génie électrique et mécanique a enregistré l'an passé un flux de trésorerie bien supérieur aux prévisions des analystes et dévoilé des objectifs rassurants pour 2022.

Vers 10h00, l'action Spie s'adjugeait 3,8%, à 20,08 euros.

L'an passé, le groupe a enregistré un flux de trésorerie disponible de 268 millions d'euros, en baisse de 17,1% par rapport à 2020, mais bien supérieur aux prévisions des analystes. "Nos estimations étaient basées sur 133 millions d'euros", commente Oddo BHF, alors que le consensus attendait un flux de trésorerie disponible de 162 millions d'euros en 2021.

La génération de trésorerie de Spie a été "soutenue" l'an passé, abonde JPMorgan Cazenove. D'autant que le groupe a procédé sur la période au remboursement intégral des reports de paiement de cotisations sociales et d'impôts de 2020, pour un montant de 141 millions d'euros.

"Ce montant a été largement compensé par une forte amélioration sous-jacente du besoin en fonds de roulement" (BFR), a expliqué Spie dans un communiqué. "Le BFR sous-jacent s'améliore donc sensiblement de six jours, à 43 jours, ce qui témoigne une fois de plus de la rigueur du management", salue Oddo BHF.

Principale conséquence de la bonne gestion de sa trésorerie, Spie a vu sa dette nette diminuer de 5,6% l'an passé, à 874,4 millions d'euros. Son levier d'endettement -soit la dette nette rapportée à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda)- a même atteint fin 2021 le niveau record de 1,8, alors qu'il s'élevait à 2,4 fin 2020. Autre bonne nouvelle: Spie prévoit de stabiliser ce ratio cette année.

Fort d'un bilan renforcé, Spie proposera, lors de l'assemblée générale du 11 mai prochain, le versement d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 36,4% sur un an. Spie compte également s'appuyer sur la solidité de son bilan pour poursuivre sa stratégie de croissance externe et réaliser cette année des acquisitions ciblées en vue d'ajouter environ 250 millions d'euros à sa production, l'équivalent de son chiffre d'affaires.

Les investisseurs apprécient également les perspectives présentées par Spie. Le groupe a annoncé vendredi prévoir pour cette année une croissance organique de sa production d'au moins 3%, après une hausse de 3,2% en 2021, et une poursuite de la progression de sa marge opérationnelle, appelée Ebita, qui s'est établie à 6,1% l'an passé.

"Pour 2022, le management se montre relativement confiant sur le niveau d'activité ce qui est rassurant dans le contexte actuel", note Oddo BHF. L'intermédiaire financier estime que Spie devrait enregistrer cette année une croissance organique de 3,2% de sa production et une marge d'Ebita de 6,2%.

