Spie : installe une ligne aérienne haute tension en Allemagne

Spie annonce que sa filiale allemande Spie Deutschland & Zentraleuropa, va renforcer sa contribution à la transition énergétique en Allemagne.



Ainsi, Spie met en place près de 15 km de ligne électrique aérienne à très haute tension (380 kV) entre Schwandorf et Etzenricht pour le compte de l'opérateur de réseau TenneT.



Cette installation permettra de transporter l'énergie éolienne du nord au sud via l'installation de 41 pylônes de 380 kV et de proposer une alimentation locale et décentralisée en énergie renouvelable.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.