Spie : l'intégration du lyonnais AVM Up est bouclée

Le 19 décembre 2023 à 11:44 Partager

Spie a annoncé mardi avoir bouclé l'intégration d'AVM Up, un spécialiste lyonnais des communications d'entreprise dont il avait officialisé le rachat en juillet dernier.



Le groupe d'ingénierie explique que cette acquisition doit lui permettre de se renforcer sur le marché des communications unifiées fixes et mobiles à la demande, un segment en forte croissance dans l'Hexagone.



Concrètement, les 50 collaborateurs d'AVM Up vont désormais rejoindre les équipes de la direction des centres de services nationaux (DCSN) de Spie, qui fournit l'ensemble des services industrialisés produits à distance.



En plus de son réseau de distribution historique, les offres d'AVMP Up seront désormais commercialisées dans les 60 agences Spie ICS, sa filiale de services numériques, qui maillent le territoire national.



L'acquisition d'AVM Up intervient deux ans après celle de la société Infidis, un spécialiste de l'intégration de solutions de 'cloud' privé en centres de données.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.