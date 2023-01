Spie : la branche Industrie & Tertiaire se scinde en deux

Spie a annoncé lundi la scission de ses activités dans l'industrie et le tertiaire en deux divisions afin de leur offrir une plus grande lisibilité et un meilleur positionnement stratégique dans leurs métiers respectifs.A compter de ce début d'année, la division industrielle du pôle Spie Industrie & Tertiaire va être transférée au sein de Spie Industrie, la nouvelle filiale de Spie France dédiée à la performance industrielle.La division tertiaire est quant à elle renommée Spie Building Solutions, avec une expertises désormais axée sur l'intelligence et la performance du bâtiment avec l'objectif d'accélérer la transition énergétique.Cette restructuration s'inscrit dans le cadre du plan de transformation du groupe de services multi-techniques, qui dit vouloir mieux répondre aux besoins de ses clients sur leurs enjeux de transitions énergétique, numérique et industrielle.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.