Spie : lance deux nouvelles filiales en France

Spie, spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, progresse de 0,90% à 24,58 euros. Le groupe a annoncé la création de deux nouvelles filiales en France : SPIE Industrie et SPIE Building Solutions. A compter du 1er janvier 2023, SPIE Industrie & Tertiaire, filiale de SPIE France, se structure en deux entités : la division Industrie est transférée au sein de SPIE Industrie, nouvelle filiale de SPIE France au service de la performance industrielle afin de relever l’enjeu d’une industrie innovante et décarbonée.La division Tertiaire est renommée SPIE Building Solutions, et offre des expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance pour accélérer la transition énergétique.Cette ultime étape de transformation ouvre un nouveau chapitre de croissance pour SPIE France, désormais composée de 6 filiales de dimension nationale, avec un positionnement stratégique clair et des offres globales capables d'apporter une qualité de service homogène et performante à leurs clients. Cette évolution renforce également la capacité de SPIE à attirer les talents et à leur proposer des parcours de carrières attractifs et enrichissants." SPIE France achève avec succès sa transformation qui donne une meilleure visibilité à nos expertises et nous permet d'être au plus près des besoins de nos clients pour leur offrir les meilleures solutions concrètes, vertes et durables. Cette configuration, avec des filiales de dimension nationale spécialisées par domaines d'activités, nous confère une véritable force pour attirer les talents, saisir de nouvelles opportunités de développement et accroitre la valeur pour nos clients en les accompagnant dans leurs enjeux de transitions énergétique, numérique et industrielle ", a déclaré Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France.