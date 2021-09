Spie : lance une solution de mesure de la qualité de l'air

Spie annonce que ses filiales Spie ICS et Spie Facilities, ont mutualité leurs expertises pour déployer une solution digitale inédite visant à améliorer la qualité de l'air dans les locaux professionnels, une préoccupation de nombreux clients en cette période de crise sanitaire.



Développée par Spie ICS, cette solution s'appuie sur la corrélation entre la concentration en CO2 dans l'air et l'exposition aux risques de contamination à la Covid-19.



Les équipes de Spie Facilities sont en mesure de piloter les équipements à distance pour forcer un renouvellement de l'air tandis que la désinfection de l'air renouvelé ou recyclé est réalisée grâce à un partenariat avec BORA France, spécialiste de la ventilation.



Capable de s'adapter à toutes les contraintes/exigences techniques, la solution s'adresse à tous les environnements professionnels (écoles, restaurateurs, hôpitaux, sièges d'entreprise, commerçants etc.), précise Spie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.