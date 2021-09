Spie : lancement d'une opération d'actionnariat salarié

Spie annonce le lancement de la 5e édition de son programme d'actionnariat salarié, Share for You, qui offrira à ses collaborateurs, du 1er au 21 octobre, la possibilité de devenir actionnaires du groupe ou de renforcer leur position dans son capital.



Le prix de souscription a été fixé à 14,11 euros. L'admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital prévue le 14 décembre.



Depuis avril 2021, les salariés, qui détiennent 5,8% du capital, sont devenus les premiers actionnaires du groupe de services multi-techniques. Leur position place Spie parmi les 12 premières entreprises du SBF 120 sur le plan de l'actionnariat salarié.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.