Spie : le résultat net ajusté pdg a doublé au 1er semestre

Spie présente aujourd'hui des résultats semestriels solides, ' d'ores et déjà supérieurs aux niveaux pré-crise ', souligne la société.



La production semestrielle atteint 3,3 MdsE, soit une croissance organique de 9,7% par rapport au premier semestre 2020. L'activité est notamment portée par la très forte croissance au 2e trimestre (+19,1% en organique), dans un contexte de forte demande pour les services techniques.



L'EBITA de Spie ressort ainsi à 159,7 ME au premier semestre, en hausse de 71,2% par rapport à la même période, un an plus tôt.



La société enregistre finalement un fort rebond du résultat net ajusté part du groupe au 1er semestre, à 82,1 ME, contre 38,8 ME un an plus tôt.



Dans ce contexte, Spie revoit à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2021 et table désormais sur une production consolidée égale ou supérieure au niveau de 2019 (vs ' très proche du niveau de 2019 ', dans la précédente estimation).



Spie anticipe également une production annualisée acquise au travers d'acquisitions bolt-on bien supérieure à 200 millions d'euros (vs ' de l'ordre de 200 millions d'euros ' auparavant).





