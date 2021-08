Spie : mandaté pour l'éclairage du Forum Humboldt à Berlin

Spie a annoncé lundi que sa filiale allemande avait été mandatée en vue de fournir l'électricité et l'éclairage durant la réalisation du nouveau Forum Humboldt, à Berlin.



Le groupe d'ingénierie français explique que ses équipes ont installé dans le cadre du projet quelque 8000 lampes - la plupart issues de la technologie LED - en provenance d'une vingtaine de fournisseurs différents.



Spie a également déployé un poste de transformation et près de 450 tableaux de distribution, ainsi qu'environ 100 kilomètres de lignes et de câbles.



Au total, ce sont 1800 éclairages de chantier et 800 lampes de sécurité, conçues pour fonctionner même en cas de panne de courant, qui ont été installées.



Enfin, Spie indique avoir fourni un système d'alimentation de secours et mis en place un service de dépannage 24/7.



La reconstruction partielle des façades baroques du Château de Berlin, sévèrement endommagé durant la Seconde guerre mondiale et rasé en 1950, et la construction du Forum Humboldt logé à l'intérieur ont débuté en 2013.



Si ce nouveau forum dédié à l'art, à la culture et à la science est ouvert depuis le 20 juillet dernier, ces travaux ne devraient pas s'achever d'ici à la fin de l'été.



