Spie : modernise la station de transformation de Lubmin

Spie annonce avoir été chargée par '50Hertz', opérateur du réseau de transmission, de moderniser l'appareillage de la station de transformation de Lubmin, en Allemagne.



En effet, alors qu'un nombre croissant de centrales de production d'énergie renouvelable sont installées outre-Rhin, les réseaux électriques se doivent de répondre à de nouvelles exigences.



Le contrat comprend ainsi l'installation de nouveaux tableaux de commande 220 kV et 380 kV à l'intérieur du poste isolé à l'air, ainsi que la pose et le raccordement de câbles 220 kV à l'intérieur de la station de transformation.



Si les travaux sur site ont commencé en janvier 2020, une étape importante sera franchie dans les prochaines semaines avec le test de mise en service des câbles haute tension 220 kV, annonce Spie.



