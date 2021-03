Spie : contrat avec Atos prolongé en Allemagne

Spie annonce la prolongation de sa collaboration avec Atos en Allemagne pour quatre ans et demi supplémentaires, confiant à nouveau à Spie le facility management technique et la maintenance des data centers d'Atos sur les sites de Fürth, Nuremberg et Munich.



Dans le cadre de cette collaboration, le fournisseur de services multi-techniques assure notamment la maintenance de l'ensemble des systèmes de gestion des bâtiments, des services techniques, et des systèmes de chauffage et de climatisation.



'Une dizaine de collaborateurs garantit la disponibilité des systèmes 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an. Spie fournit également à son client des conseils complets en matière d'efficacité énergétique et met en oeuvre les mesures appropriées', explique-t-il.



