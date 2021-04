Spie : hausse de 2,5% de l'EBITA au 1er trimestre

Spie dévoile un EBITA en hausse de 2,5% à 59,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, soit une marge améliorée de 0,1 point à 3,7%, pour une production de 1,61 milliard d'euros, en croissance organique de 1,4% (+0,2% en base publiée).



'La France et l'Allemagne ont toutes deux réalisé une très bonne croissance, supérieure ou égale à 4%, mettant une fois de plus en lumière la vitalité de nos marchés et la pertinence de notre positionnement', commente son PDG Gauthier Louette.



Le groupe de services multitechniques laisse ses perspectives 2021 inchangées, à savoir un fort rebond de la production et de la marge d'EBITA, toutes deux attendues très proches des niveaux de 2019, ainsi qu'une poursuite de la réduction du levier financier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.