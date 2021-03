Spie : la CDPQ sous les 10% des votes

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 mars, le seuil de 10% des droits de vote de Spie et détenir, à cette date, 7,78% du capital et 7,00% des droits de vote de cette société.



Elle explique que ce franchissement de seuil résulte de la perte des droits de vote double attachés aux 12,46 millions d'actions Spie alors détenues par le déclarant, par suite d'une conversion au porteur de celles-ci.



Le déclarant a précisé détenir, au 19 mars 2021, 11,55 millions d'actions Spie représentant autant de droits de vote, soit 7,21% du capital et 6,49% des droits de vote du groupe de services multi-techniques.





