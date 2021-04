La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 20 avril 2021, le seuil de 5% du capital de la société SPIE et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés CDC Croissance et CNP Assurances qu'elle contrôle, 3,27% du capital et 2,93% des droits de vote de la société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.