Spie : le titre monte, un analyste relève ses estimations

Le titre progresse de près de 1,2% à la Bourse de Paris profitant de l'analyse positive de Stifel. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 24 euros sur Spie, affirmant s'attendre 'à ce que la dynamique du premier trimestre se poursuive' pour le groupe de services multi-techniques.



'Les résultats du premier trimestre ont dépassé nos attentes, le chiffre d'affaires s'étant montré supérieur à son niveau de 2019 sur le plan organique et la marge EBITA ayant retrouvé son niveau de 2019. Le groupe est donc en avance sur les objectifs', souligne-t-il.



'Nous ne nous attendons pas à ce que cette dynamique s'inverse, et par conséquent, nous relevons nos estimations, ce qui implique un chiffre d'affaires en 2021 supérieur de 1% à son niveau de 2019 de manière organique', poursuit le broker.



