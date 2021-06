Spie : partenariat avec le néerlandais Royal HaskoningDHV

Le groupe français d'ingénierie électrique Spie a annoncé mardi qu'il allait s'associer au néerlandais Royal HaskoningDHV afin de mettre en place une offre de services 'durable' destinée aux propriétaires d'installations industrielles.



Leur partenariat va se focaliser sur le développement d'un programme pluriannuel visant à créer un lien entre détenteur des installations, le gestionnaire du site industriel et les investissements nécessaires à l'optimisation ou la rénovation des actifs.



Les deux partenaires se concentreront notamment sur la durabilité des installations non essentielles et à forte consommation énergétique, telles que la production et distribution de vapeur, d'électricité, de chaleur ou d'eau.



Cette offre intervient alors que l'Union européenne entend atteindre la neutralité carbone dans les 30 prochaines années, un objectif qui comprend le secteur industriel.



