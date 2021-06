Spie : remporte un marché auprès de la CAIH

Spie ICS, filiale française de services numériques du groupe Spie, a remporté le marché de 'prestations de services de management, de support et d'ingénierie des environnements poste de travail numérique ' de la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH), fait savoir Spie aujourd'hui.



Ainsi, 7 400 structures médicales vont pouvoir accélérer leur transformation numérique, le tout dans une démarche d'amélioration continue des services et de l'expérience utilisateur des professionnels de santé, assure Spie.



'Notre ambition est de proposer un ensemble d'innovations digitales permettant aux établissements de santé de se recentrer sur leurs enjeux métiers et d'apporter ainsi une réponse efficiente à leurs contraintes stratégiques, opérationnelles et économiques', indique Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.