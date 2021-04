Spie : vers l'acquisition de K.E.M. Montage en Autriche

Spie annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisitionde K.E.M. MontageenAutriche, l'une des principales entreprises autrichiennes dansles activités depose et d'installation de câbles.



Cette acquisition devrait permettre à Spie de devenir leader sur le marché autrichien desservices auxinfrastructures de télécommunicationsetde se positionner de façon optimalesur le marchédu déploiement des réseaux à haut débitdans le pays.



Prévue pour fin mai 2021, la signature de la transaction ne dépend plus que de l'approbation des autorités de la concurrence, indique Spie.





