Spie : nomination dans la division Afrique Sub-Saharienne

Le 04 juillet 2024 à 12:59 Partager

SPIE Global Services Energy, filiale internationale de SPIE, annonce la nomination de Jeronimo Oliveira au poste de directeur de la division 'Afrique Sub-Saharienne'.



Agé de 53 ans, il accompagne les clients et partenaires de SPIE au plus près de leurs besoins dans 7 pays de la zone (Angola, Mozambique, Nigeria, Ghana, Sénégal, Gabon et Congo-Brazzaville), grâce aux 1 500 collaborateurs SPIE Global Services Energy de cette région du monde.



'En tant que nouveau directeur de la division ' Afrique sub-saharienne ', je souhaite mobiliser les équipes SPIE pour satisfaire les demandes du secteur Pétrole - Gaz et celles, en développement, liées aux énergies renouvelables', a-t-il commenté.



'Nous nous devons d'être innovants et flexibles, mais aussi de démontrer notre capacité à répondre aux attentes du marché avec un haut niveau d'expertise', a-t-il ajouté.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.